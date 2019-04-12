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"Чудо!" В Киеве женщина на инвалидной коляске внезапно побежала

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В Киеве на улице Калнышевского возле магазина "Сильпо" была замечена женщина, просившая милостыню в инвалидной коляске, которая спустя время встала и побежала, прихватив ее с собой.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный, уточнив, что помчалась она во дворы Минского жилого массива.

"Как нам стало известно, эта женщина проживает на проспекте Рокоссовского, 2-б, неблагополучная и, как рассказывают соседи, там пьют и даже не брезгуют баловаться наркотиками. К слову, с ногами, после падения у нее были проблемы. Но чудо ж никто не отменял и теперь объяснимо такое количество церквей в Киеве!" – сказано в сообщении.

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Тема
мошенничество в Киеве
Место
УкраинаКиев
Тег
мошенники
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