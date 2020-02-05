"Чтоб знала, как рот открывать!" В Киеве подростки зверски избили школьницу. Видео 18+

В Киеве во дворе неподалеку от людного перекрестка между магазинами и гаражами на Борщаговке двое школьниц избили младшую ученицу: началось все с пощечины и обвинений в распространении слухов, далее в ход пошли удары посильнее. При этом еще одна снимала все на телефон.

Видео такой девичьей расправы мигом разлетелось в соцсетях с подписью "Суровые подростки со столичной Борщаговки". Как говорится в сюжете ТСН, пострадавшей оказалась 9-классница Настя, которая из-за такой популярности теперь еще сильнее боится идти в школу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в школе о инцидент уже знают, однако комментировать не хотят, уверяя, правда, что без реакции ученический конфликт не оставят.

В Киеве подростки избили школьницу Скриншот с видео

По словам самой Насти, это случилось несколько дней назад, однако огласку ситуация получила, когда ролик попал в сеть. Его просмотрели тысячи пользователей, и большинство из них девичью жестокость порочащих

Родители девушки обратились в полицию. Они утверждают, мол, до этого надеялись, что конфликт был несерьезным. А в школе такое пристальное внимание к дочери проявляли из-за того, что она новенькая.

В Киеве подростки избили школьницу Скриншот с видео

При этом отмечается, что одна из нападавших девочек, Неля, растет без матери, а за опекуна у нее старшая сестра. Та по телефону признала, что не знает, как справиться с непослушным подростком, но заверила: воспитательную беседу с ней проведет.

Со своей стороны эксперты ЮНИСЕФ, внедряющие в школах схемы реагирования на буллинг, утверждают: ошибка взрослых часто в том, что они пропускают первые признаки конфликта. В полиции же пообещали прокомментировать инцидент после предварительного расследования.

А вот пострадавшая Настя просто радуется тому, что в школе сейчас карантин и признается, что пока возвращаться на уроки боится.

В Киеве подростки избили школьницу Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 7 января группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину. Инцидент произошел возле многоэтажки на улице Маяковского на Троещине.

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