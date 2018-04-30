"Что за х*рня?" Киевлян возмутили красные флаги в центре города

Жителей Киева возмутили красные флаги, которые были развешены на Крещатике.

"У нас же компартия вне закона. Так что за х*рня на Майдане прямо сейчас происходит?" – сообщили на Telegram-канале "Х*евый Киев".

Красные флаги в центре Киева t.me/hueviykiev

Внимательные читатели канала рассказали, что в день, когда заметили флаги - 29 апреля - в центре Киева снимали фильм, для которого потребовалось восстановить облик советского Крещатика 60-х годов. Картина "Птица души" будет посвящена последним дням поэта-шестидесятника Василия Стуса и его загадочной смерти в советском лагере.

t.me/hueviykiev

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Как сообщал "Обозреватель", недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который регулирует использование наряду с государственными символами Украины красно-черного знамени УПА.