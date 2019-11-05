"Десять сребреников Путина": Портников назвал показательный момент в награждении Вышинского и Малинова

Президент РФ Владимир Путин наградил главу болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова, которого на родине подозревают в шпионаже в пользу России. Ранее аналогично был награжден бывший украинский журналист Кирилл Вышинский.

Оба подозревались в подрывной деятельности и были награждены за активное сотрудничество с властями России. Также известно, что болгарский "активист" связан с российским олигархом Константином Малофеевым, которого считают одним из главных спонсоров диверсантов Крыма и Донбасса, написал в блоге на портале "Эспрессо" журналист Виталий Портников.

"Но следствию в деле о шпионаже и подписка о невыезде не помешали Малинову поехать в Москву и получить свои "десять сребреников" из рук Путина. Решение, которые позволило ему выехать из Болгарии на российский праздник, принял болгарский суд. И это еще раз подтверждает тот уровень влияния, которым Россия и ее поклонники пользуются в Болгарии", – рассказал он.

Путин и Малинов ТАСС

Портников отметил, что глава России теперь отмечает наградами лиц, замеченных в диверсиях в других странах.

"Демонстративное награждение предателей – это именно то, на чем строилась вся работу советских чекистов на протяжении десятилетий. А вот шпион, который заинтересован в вознаграждении и действия которого можно контролировать – это им понятно. Поэтому не странно, что слова "русофоб" и "русофил" в современной России изменили свое значение", – подчеркнул журналист.

Как писал OBOZREVATEL, 28 октября прокуратура Болгарии публично выслала из страны первого секретаря посольства России в Болгарии Владимира Русяева за шпионаж.

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