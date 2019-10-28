'Чрезвычайная ситуация!' В аэропорту 'Киев' устроили экстренную эвакуацию

В столичном аэропорту "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") 28 октября начали экстренную эвакуацию пассажиров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка BBC Ольга Мальчевская. По ее словам, сотрудники аэропорта объясняют все "чрезвычайной ситуацией", при этом на некоторые рейсы посадка продолжается.

"С аэропорта "Жуляны" всех эвакуируют, в объявлении говорится, что случилась "чрезвычайная ситуация". Люди между собой обсуждают, что нашли какую-то подозрительную сумку. Но некоторых пассажиров продолжают сажать на самолет", — говорится в посте.

Мальчевская добавила, что в люди в аэропорту растеряны и не понимают: идти им на посадку или к выходу.

В аэропорту "Киев" устроили экстренную эвакуацию Facebook Ольги Мальчевської

"Согнали всех нас в 2 автобуса и держат на взлетной полосе с 11:50. После 20 мин в закрытых автобусах, когда уже трудно было дышать, наконец хотя бы открыли дверь, чтобы заходил воздух. Сколько так будем стоять и который дальше план никто не понимает. Никаких объяснений, коммуникация с пассажирами отсутствует. Мобильный интернет прерывается. Люди раздражены, многие с детьми... Кто в курсе, может, что происходит и что будет с людьми, рейсом, билетами?" — поинтересовалась журналистка.

При этом в комментариях под ее постом уточнили, что на самом деле пассажиров "никто не загонял", эвакуация проходила спокойно и без паники.

"Стоим на открытом пространстве, мобильный сигнал отличный, данные тоже. Дышать тоже нормально. Коммуникации с пассажирами к сожалению нет, это так", — отметил Петр Васильев.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области 22 октября из-за сильного тумана в аэропортах начались массовые задержки рейсов. Некоторые самолеты вынужденно пошли в другие города. В аэропорту им. Сикорского, также известного как "Жуляны", с 9:00 утра задержали рейс к Днепру и Одессы, с 11:45 до 12:50 отложили полет в Гамбург. Совсем были отменены путешествия в Рим, Варшаву и Берлин, однако на сайте учреждения не уточнили, связано это с погодными условиями.

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