ЧП на Дарницком вокзале в Киеве: ребенок обжог половину тела

В Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале ребенок получил ожоги 55% тела от удара током.

ЧП произошло поздним вечером 10 июня, пишет "УНН" со ссылкой на свои источники.

Пострадавшему 13 лет, и травмы он получил из-за того, что катался на крыше электрички. У ребенка диагностировали общую электротравму из-за поражения от высоковольтной сети и ожог тела второй степени.

Также, по информации источника издания, позднее недалеко от места инцидента с электротравмой нашли тело 23-летнего мужчины.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве парень ради селфи ехал между вагонами метро.