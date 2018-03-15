ЧП с МАУ: в "Борисполе" аварийно сел пассажирский самолет

Под Киевом в аэропорту "Борисполь" самолет Международных авиалиний Украины совершил аварийную посадку.

На борту находилось 46 человек, сообщила "УП" пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ярош.

"Аварийная посадка была. Это рейс Хельсинки-Борисполь. Там технические проблемы были. Но все нормально. Посадка прошла удачно. 46 человек на борту", - сказала Ярош.

Согласно информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Борисполе, в 14:35 из киевского управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.

По словам представителя ГСЧС, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.

Как писал "Обозреватель", ранее в аэропорту "Борисполь" застряли около 200 пассажиров, которые по техническим причинам не могли выехать в Хургаду (Египет).