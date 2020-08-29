Прочитав коментар Сергія Притули про футбольний клуб "Динамо" Київ, про доцільність його перетворення в муніципальний клуб.

Мало того, що це показало, що Притула не знає і не розуміє сучасного футболу і його економіки, а також пріоритети міської влади. Перетворення такого елітного футбольного клубу в муніципальний - це найкращий шлях його зруйнувати і поховати. До того ж, це десятки мільйонів доларів, які будуть витрачатись не на профільні міські цілі - замість витрат на соціальні потреби і розвиток інфраструктури.

Гірше інше – Притула так і не став киянином, не відчув цього міста, його цінностей і традицій. Футбольний клуб "Динамо" Київ був, є і, сподіваюсь, буде і надалі одним з славетних спортивних брендів і Києва, і всієї України. Він залишився чужим для Києва. З таким розумінням і відчуттям Києва він навряд чи стане мером столиці України.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.