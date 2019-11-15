"Завтра тебя уволят!" Чиновник ГФС устроил пьяный дебош с патрульными: видеофакт

В Киеве сотрудник Государственной фискальной службы Дмитрий Дорошенко устроил пьяное "шоу", скрываясь на автомобиле от патрульных полицейских.

Подтверждающее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в начале полицейские не знали, кто находится за рулем автомобиля Hyundai. Водитель отказался остановиться по требованию полиции и погоня продолжалась от проспекта Победы до Одесской площади.

Чиновник ГФС устроил пьяный дебош патрульным Скриншот из видео

Все же заглушив двигатель, мужчина начал пререкаться с правоохранителями, заявив, что в машине заклинило дверь и не открываются окна. Он называл себя выдуманными именами и кричал, что работает в СБУ и ГБР. "Смотри на мои часы. Завтра в это время ты уже будешь уволен!" – выдал он патрульному.

Полицейским удалось выяснить, что Дорошенко занимает пост начальника отдела в Офисе крупных плательщиков ГФС. От прохождения теста на алкоголь он отказался, в результате чего полицией был составлен админпротокол. От управления транспортных средством его также отстранили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве из-за создания аварийной ситуации на дороге патрульные задержали мужчину, который оказался одиозным сотрудником Генпрокуратуры Украины Игорем Муканом. Он устроил разборки с полицией.

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