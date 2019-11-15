Главная Новости
15 ноября • обновлено в 21:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

"Завтра тебя уволят!" Чиновник ГФС устроил пьяный дебош с патрульными: видеофакт

860
Читать материал на украинском

В Киеве сотрудник Государственной фискальной службы Дмитрий Дорошенко устроил пьяное "шоу", скрываясь на автомобиле от патрульных полицейских.

Подтверждающее видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в начале полицейские не знали, кто находится за рулем автомобиля Hyundai. Водитель отказался остановиться по требованию полиции и погоня продолжалась от проспекта Победы до Одесской площади.

Новости
"Машина перевернулась": в Днепре прокурор устроил "пьяное" ДТП

Чиновник ГФС устроил пьяный дебош патрульным

Чиновник ГФС устроил пьяный дебош патрульным

Скриншот из видео

Все же заглушив двигатель, мужчина начал пререкаться с правоохранителями, заявив, что в машине заклинило дверь и не открываются окна. Он называл себя выдуманными именами и кричал, что работает в СБУ и ГБР. "Смотри на мои часы. Завтра в это время ты уже будешь уволен!" – выдал он патрульному.

Полицейским удалось выяснить, что Дорошенко занимает пост начальника отдела в Офисе крупных плательщиков ГФС. От прохождения теста на алкоголь он отказался, в результате чего полицией был составлен админпротокол. От управления транспортных средством его также отстранили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве из-за создания аварийной ситуации на дороге патрульные задержали мужчину, который оказался одиозным сотрудником Генпрокуратуры Украины Игорем Муканом. Он устроил разборки с полицией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Украина Киев
Теги
Государственная фискальная служба Украины полиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги