Часть Киева остановилась в пробках: где не проехать. Карта

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Киеве наблюдаются значительные пробки.

В частности, как сообщили на странице патрульной полиции в Facebook, после незначительных ДТП движение затруднено на улице Березняковской в обоих направлениях, а также на Севастопольской площади в направлении улицы Народного Ополчения.

Из-за ДТП также затруднено движение на бульваре Вацлава Гавела в направлении улицы Василенко.

По данным портала Infoportal.kiev.ua, осложнения движения наблюдается на Северном, Русановском и Дарницком мостам (все – в сторону правого берега). Кроме того, авто заполонили проспект Победы – от м. "Житомирская" до м. "Берестейская" и от м. "Шулявская" к Национальному цирку Украины).

Кроме того, пробки есть на Набережном шоссе, Владимирском спуске, улицах Большой Житомирской, Сечевых Стрельцов, Дегтяревской и Митрофана Запольского.

Осложнения движения наблюдается на проспектах Любомир Гузара, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Воздухофлотском, Валерия Лобановского, а также улицах Жилянской, Набережно-Рыбальской, Вадима Гетьмана, Гарматной, Кирилловской, Елены Телиги, Семена Скляренко и Новоконстантиновской.

На левом берегу пробки есть на проспектах Освободителей, Соборности, Броварском, Романа Шухевича, Николая Бажана, Днепровской набережной, Дарницком шоссе, улицах Центральной Бориса Гмыри, Анны Ахматовой, Миропольской и Братиславской.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев получил третье место в рейтинге европейских мегаполисов с наиболее длительными пробками. Прежде всего столица останавливается из-за обилия авто, большинство из которых – транзитные.