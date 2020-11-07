Часть Киева осталась на выходные без воды: список улиц

Ольга Липич Кияни 12:36, 7.11.2020 Обновлено: 12:53, 7.11.2020

С 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября будет отсутствовать водоснабжение по некоторым адресам Соломенского района в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Отсутствие воды связано с проведением плановых ремонтных работ.

"Как сообщает ЧАО "АК "Киевводоканал", будут обустраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу ул. Зеленогорской и ул. Петра Радченко", – сказано в сообщении.

В частности, водоснабжения перекроют по адресам:

  • ул. Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;

  • ул. Бориса Гарина, 51, 53;

  • ул. Зеленогорска, 4.

Для потребителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:

  • ул. Петра Радченко, 8;

  • ул. Бориса Гарина, 53;

  • ул. Зеленогорска, 4.

Также будет снижено давление в водопроводной сети на время проведения работ по адресам:

  • просп. Лобановского,

  • ул. Головко,

  • ул. Пироговского,

  • ул. Златопольская,

  • ул. Барки,

  • ул. Озерная,

  • ул. Алексеевская,

  • ул. Братьев Зеровых,

  • ул. Кривоноса,

  • ул. Освиты,

  • ул. Кадетский Гай,

  • ул. Пулюя,

  • ул. Эрнста,

  • ул. Преображенская,

  • ул. Соломенская,

  • ул. Амосова,

  • ул. Семеновская,

  • ул. Волгоградская,

  • ул. Огородная,

  • ул. Докучаевская,

  • ул. Локомотивная,

  • ул. Дружная,

  • ул. Приветливая,

  • ул. Генерала Шаповала,

  • ул. Неходы,

  • ул. Народного Ополчения,

  • ул. Воздухофлотская,

  • ул. Винницкая,

  • ул. Смелянская,

  • ул. Донецкая,

  • ул. Семьи Идзиковских,

  • ул. Молодогвардейская,

  • ул. Волынская,

  • ул. Очаковская, пер. Очаковский,

  • ул. Керченская,

  • ул. Мартиросяна,

  • ул. Ушинского,

  • ул. Святославская,

  • ул. Новгородская,

  • ул. Васильченко,

  • ул. Глинки,

  • ул. Академика Карпинского,

  • ул. Мациевича,

  • ул. Авиаконструктора Антонова,

  • ул. Медовая (в т. Ч. Аэропорт "Киев"),

  • б-р Чоколовский,

  • ул. Зеленогорска,

  • ул. Громовой,

  • ул. Гарина,

  • ул. Можайска,

  • ул. Кишиневская,

  • ул. Радченко,

  • просп. Отрадный,

  • ул. Героев Севастополя,

  • б-р Гавела,

  • ул. Донца,

  • ул. Белецкого,

  • ул. Черновицкая,

  • ул. Поддубного,

  • ул. Чернышевского,

  • ул. Попельнянском,

  • ул. Суздальская,

  • ул. Знаменская,

  • ул. Бориславская,

  • ул. Газовая,

  • ул. Танкистов,

  • ул. Карпатская,

  • ул. патриотов,

  • ул. Одесская,

  • ул. Залесная,

  • ул. Планерная,

  • ул. Зеленая,

  • ул. постовая,

  • ул. Новополевая,

  • ул. Шепелева,

  • ул. Бакунина,

  • ул. Пост-Волынская,

  • ул. Комбайнеров,

  • ул. Профессора Караваева,

  • ул. Академика Тутковского,

  • ул. Качалова,

  • ул. Академика Стражеска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева прорвало теплотрассу 3 ноября возле школы № 269.

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