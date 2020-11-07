Часть Киева осталась на выходные без воды: список улиц

С 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября будет отсутствовать водоснабжение по некоторым адресам Соломенского района в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Отсутствие воды связано с проведением плановых ремонтных работ.

"Как сообщает ЧАО "АК "Киевводоканал", будут обустраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу ул. Зеленогорской и ул. Петра Радченко", – сказано в сообщении.

В частности, водоснабжения перекроют по адресам:

ул. Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;

ул. Бориса Гарина, 51, 53;

ул. Зеленогорска, 4.

Для потребителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:

ул. Петра Радченко, 8;

ул. Бориса Гарина, 53;

ул. Зеленогорска, 4.

Также будет снижено давление в водопроводной сети на время проведения работ по адресам:

просп. Лобановского,

ул. Головко,

ул. Пироговского,

ул. Златопольская,

ул. Барки,

ул. Озерная,

ул. Алексеевская,

ул. Братьев Зеровых,

ул. Кривоноса,

ул. Освиты,

ул. Кадетский Гай,

ул. Пулюя,

ул. Эрнста,

ул. Преображенская,

ул. Соломенская,

ул. Амосова,

ул. Семеновская,

ул. Волгоградская,

ул. Огородная,

ул. Докучаевская,

ул. Локомотивная,

ул. Дружная,

ул. Приветливая,

ул. Генерала Шаповала,

ул. Неходы,

ул. Народного Ополчения,

ул. Воздухофлотская,

ул. Винницкая,

ул. Смелянская,

ул. Донецкая,

ул. Семьи Идзиковских,

ул. Молодогвардейская,

ул. Волынская,

ул. Очаковская, пер. Очаковский,

ул. Керченская,

ул. Мартиросяна,

ул. Ушинского,

ул. Святославская,

ул. Новгородская,

ул. Васильченко,

ул. Глинки,

ул. Академика Карпинского,

ул. Мациевича,

ул. Авиаконструктора Антонова,

ул. Медовая (в т. Ч. Аэропорт "Киев"),

б-р Чоколовский,

ул. Зеленогорска,

ул. Громовой,

ул. Гарина,

ул. Можайска,

ул. Кишиневская,

ул. Радченко,

просп. Отрадный,

ул. Героев Севастополя,

б-р Гавела,

ул. Донца,

ул. Белецкого,

ул. Черновицкая,

ул. Поддубного,

ул. Чернышевского,

ул. Попельнянском,

ул. Суздальская,

ул. Знаменская,

ул. Бориславская,

ул. Газовая,

ул. Танкистов,

ул. Карпатская,

ул. патриотов,

ул. Одесская,

ул. Залесная,

ул. Планерная,

ул. Зеленая,

ул. постовая,

ул. Новополевая,

ул. Шепелева,

ул. Бакунина,

ул. Пост-Волынская,

ул. Комбайнеров,

ул. Профессора Караваева,

ул. Академика Тутковского,

ул. Качалова,

ул. Академика Стражеска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева прорвало теплотрассу 3 ноября возле школы № 269.