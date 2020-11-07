Часть Киева осталась на выходные без воды: список улиц

Ольга Липич
Ольга Липич
Кияни
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Часть Киева осталась на выходные без воды: список улиц

С 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября будет отсутствовать водоснабжение по некоторым адресам Соломенского района в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Отсутствие воды связано с проведением плановых ремонтных работ.

"Как сообщает ЧАО "АК "Киевводоканал", будут обустраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу ул. Зеленогорской и ул. Петра Радченко", – сказано в сообщении.

В частности, водоснабжения перекроют по адресам:

  • ул. Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;

  • ул. Бориса Гарина, 51, 53;

  • ул. Зеленогорска, 4.

Для потребителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:

  • ул. Петра Радченко, 8;

  • ул. Бориса Гарина, 53;

  • ул. Зеленогорска, 4.

Также будет снижено давление в водопроводной сети на время проведения работ по адресам:

  • просп. Лобановского,

  • Ул. Головко,

  • Ул. Пироговского,

  • Ул. Златопольская,

  • Ул. Барки,

  • Ул. Озерная,

  • Ул. Алексеевская,

  • Ул. Братьев Зеровых,

  • Ул. Кривоноса,

  • Ул. Освиты,

  • Ул. Кадетский Гай,

  • Ул. Пулюя,

  • Ул. Эрнста,

  • Ул. Преображенская,

  • Ул. Соломенская,

  • Ул. Амосова,

  • Ул. Семеновская,

  • Ул. Волгоградская,

  • Ул. Огородная,

  • Ул. Докучаевская,

  • Ул. Локомотивная,

  • Ул. Дружная,

  • Ул. Приветливая,

  • Ул. Генерала Шаповала,

  • Ул. Неходы,

  • Ул. Народного Ополчения,

  • Ул. Воздухофлотская,

  • Ул. Винницкая,

  • Ул. Смелянская,

  • Ул. Донецкая,

  • Ул. Семьи Идзиковских,

  • Ул. Молодогвардейская,

  • Ул. Волынская,

  • Ул. Очаковская, пер. Очаковский,

  • Ул. Керченская,

  • Ул. Мартиросяна,

  • Ул. Ушинского,

  • Ул. Святославская,

  • Ул. Новгородская,

  • Ул. Васильченко,

  • Ул. Глинки,

  • Ул. Академика Карпинского,

  • Ул. Мациевича,

  • Ул. Авиаконструктора Антонова,

  • Ул. Медовая (в т. Ч. Аэропорт "Киев"),

  • Б-р Чоколовский,

  • Ул. Зеленогорска,

  • Ул. Громовой,

  • Ул. Гарина,

  • Ул. Можайска,

  • Ул. Кишиневская,

  • Ул. Радченко,

  • Просп. Отрадный,

  • Ул. Героев Севастополя,

  • Б-р Гавела,

  • Ул. Донца,

  • Ул. Белецкого,

  • Ул. Черновицкая,

  • Ул. Поддубного,

  • Ул. Чернышевского,

  • Ул. Попельнянском,

  • Ул. Суздальская,

  • Ул. Знаменская,

  • Ул. Бориславская,

  • Ул. Газовая,

  • Ул. Танкистов,

  • Ул. Карпатская,

  • Ул. патриотов,

  • Ул. Одесская,

  • Ул. Залесная,

  • Ул. Планерная,

  • Ул. Зеленая,

  • Ул. постовая,

  • Ул. Новополевая,

  • Ул. Шепелева,

  • Ул. Бакунина,

  • Ул. Пост-Волынская,

  • Ул. Комбайнеров,

  • Ул. Профессора Караваева,

  • Ул. Академика Тутковского,

  • Ул. Качалова,

  • Ул. Академика Стражеска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева прорвало теплотрассу 3 ноября возле школы № 269.

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