В воскресенье, 29 марта, скончался член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщил в Facebook президент Конфедерации строителей Украины, экс-заместитель министра регионального развития, бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё. Давайте не недооценивать этот вирус", – написал он.

Бывший замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса Facebook Льва Парцхаладзе

Олег Мищенко пришел в департамент ЖКХ и строительства администрации столичного региона в июне 2015 года. 20 декабря 2016 года был назначен замглавы Киевской ОГА. В августе 2017 года он ушел в отставку.

В 2000-2002 гг. работал в Государственном управлении делами в Киеве, в 2007-2008 гг. – помощником главы службы при руководстве Херсонской областной государственной администрации, заместителем начальника Государственной экологической инспекции в Киеве, в 2009 - 2010 гг. – советником председателя патронатной службы Херсонской ОГА.

В 2010 году работал управляющим коммунального предприятия Киевской областной государственной администрации “Управление сооружений”.

С 2010 по 2012 год – директор коммунального предприятия Киевского областного совета “Управление сооружений”.

В июне 2012 года был назначен заместителем главы Вышгородской райгосадминистрации Александра Приходько.

В 2014 году Мищенко занимал на Черниговщине должность главного инвестиционщика. После того, как в Черниговской ОГА был создан департамент инвестиционного развития и капитального строительства, экс-глава Черниговской ОГА Владимир Ивашко назначил на должность его главы Мищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса подтвердили коронавирус COVID-19.

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