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31 марта • обновлено в 12:55
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Бывший замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса

187.7т
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В воскресенье, 29 марта, скончался член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщил в Facebook президент Конфедерации строителей Украины, экс-заместитель министра регионального развития, бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё. Давайте не недооценивать этот вирус", – написал он.

Бывший замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса

Бывший замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса

Facebook Льва Парцхаладзе

Олег Мищенко пришел в департамент ЖКХ и строительства администрации столичного региона в июне 2015 года. 20 декабря 2016 года был назначен замглавы Киевской ОГА. В августе 2017 года он ушел в отставку.

В 2000-2002 гг. работал в Государственном управлении делами в Киеве, в 2007-2008 гг. – помощником главы службы при руководстве Херсонской областной государственной администрации, заместителем начальника Государственной экологической инспекции в Киеве, в 2009 - 2010 гг. – советником председателя патронатной службы Херсонской ОГА.

В 2010 году работал управляющим коммунального предприятия Киевской областной государственной администрации “Управление сооружений”.

С 2010 по 2012 год – директор коммунального предприятия Киевского областного совета “Управление сооружений”.

В июне 2012 года был назначен заместителем главы Вышгородской райгосадминистрации Александра Приходько.

В 2014 году Мищенко занимал на Черниговщине должность главного инвестиционщика. После того, как в Черниговской ОГА был создан департамент инвестиционного развития и капитального строительства, экс-глава Черниговской ОГА Владимир Ивашко назначил на должность его главы Мищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса подтвердили коронавирус COVID-19.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
когда борова Потрошенка вирус завалит?
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an and
an and
Zhikharev Dmitry, не делай зла другому! И уж тем более смерти! Вы хоть Библию в руках, хоть подержите, что ли!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Заправили галифе в лапти скоты рюзге, балалайку в руки - и стекломой и бояру бухать всей своей скотской популяцией! Это стадо идиотов - росеяны! Смотрите на этот скот. Это - вонючий рюзге норот! Норот - мародер норот - паразит! Эти выpoдки - патологические убийцы и такая дрянь, что даже представить себе трудно! Нечего их жалеть! Чем больше передохнет этих тварей одичалых - тем нам потом меньше работы будет вычищать паРРашу от этой меpзости! Смерть росее! ПаРРаша должна быть уничтожена!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Махал Махалыч, дурачок, почему игнорируешь державну соловьину та калынову мову?
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Скрыпник Михаил
Скрыпник Михаил
Светлая память....
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Кияни

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