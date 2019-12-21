Была стрельба? В центре Киева разгромили отделение ПриватБанка

В центре Киева было совершено нападение на отделение ПриватБанка.

Как передает Укринформ, инцидент произошел на Крещатике, 46 вечером в субботу, 21 декабря.

Неизвестные разбили стекло отделения. В центре витрины видно отверстие, которое, вероятно, образовалось в результате обстрела.

На место ЧП прибыли полицейские, которые начали опрашивать сотрудников банка. Другие подробности пока что неизвестны.

В центре Киева разгромили отделение ПриватБанка Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, накануне вокруг ПриватБанка разгорелся новый скандал. Появилась информация, что Служба безопасности Украины оказывала давление на банк из-за того, что он "без согласования" судится с бывшими собственниками.

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