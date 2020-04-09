Был взрыв и пожар: под Киевом остался без света целый город

Глеб Иванов Кияни 23:09, 9.04.2020 Обновлено: 01:12, 10.04.2020

В Боярке Киевской области вечером 9 апреля произошел пожар на электроподстанции. В части города пропал свет.

Как сообщает "Информатор", пожар начался примерно в 21:00. В результате небо подсветило ярким голубым светом. Местные жители слышали взрывы. Огонь был виден в отдаленных районах Боярки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По состоянию на 23:00 пожар был ликвидирован. Ремонтники пообещали, что свет в домах появится до полуночи и начали работы по восстановлению электроснабжения.

Скриншот
Скриншот

О пострадавших и ущербе пока нет информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

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