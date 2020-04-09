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10 апреля • обновлено в 00:25
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Был взрыв и пожар: под Киевом остался без света целый город

8.8т
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В Боярке Киевской области вечером 9 апреля произошел пожар на электроподстанции. В части города пропал свет.

Как сообщает "Информатор", пожар начался примерно в 21:00. В результате небо подсветило ярким голубым светом. Местные жители слышали взрывы. Огонь был виден в отдаленных районах Боярки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По состоянию на 23:00 пожар был ликвидирован. Ремонтники пообещали, что свет в домах появится в течение часа. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Был взрыв и пожар: под Киевом остался без света целый город

Скриншот

Скриншот

Скриншот

О пострадавших и ущербе пока нет информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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ttt tt
ttt tt
Да фигня, вы слышали, что сегодня в московском БЦ бойлер рванул? Вот то новость!
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Це по укроински. Це нормально!
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Кияни

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