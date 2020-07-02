Был без маски и выгнал льготников: киевляне пожаловались на маршрутчика-нарушителя

В Киеве водителя маршрутки уличили в нарушении карантинных мер, ПДД и том, что он якобы отказал в проезде льготникам и человеку с инвалидностью.

Об этом в Facebook написала пользовательница Екатерина Мартова-Димитрова. По её словам, водитель по маршруту №570 сам ездит без маски, а также пускает пассажиров без средств защиты. Кроме того, он якобы нарушал ПДД и отказал в проезде двум льготникам и одному человеку с инвалидностью.

"Герой" дня. Маршрут 8 (570). Сам возит маску на руле, пускает пассажиров без масок, проезжает на красный свет. Второй момент человечности – в полупустую маршрутку не пустить двоих льготников и выгнать инвалида, не дав проехать одну остановку. Одну! Когда в салоне 4 человека. АН6189НА", – написала Екатерина.

Водитель маршрута №570 Facebook Екатерины Мартовой-Димитровой

В комментариях некоторые люди написали, что этот водитель якобы всегда себя так ведет, поэтому они часто отказываются садиться в салон его авто.

"Это хамло,самый ужасный водитель", "А, так он там так уже лет 10 ездит. Хамит пассажирам, закрывает двери перед бабушками, матюкает льготников", "Этот м***к постоянно так себя ведёт! Льготников не берет никогда! Чм***ик еб***й! Я к нему никогда не захожу, жду другую маршрутку или трал! И замечаю что так многие делают", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки №317-А в грубой форме отказал в проезде участнику АТО.