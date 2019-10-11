"Меня ударили в лицо": появились подробности жестокого буллинга в Киеве

Мать школьницы, ставшей жертвой буллинга в Киеве, Анна Гридасова поделилась подробностями инцидента, в результате которого она получила травму ноги.

В комментарии OBOZREVATEL она заявила, что на протяжении нескольких месяцев во дворе дома, где семья снимает жилье, девочка, ученица 7 класса, постоянно сталкивалась с оскорблениями и угрозами со стороны группы детей в возрасте 10-12 лет.

"Я сама детский психолог, и я несколько раз говорила с этими детьми. Они толком не могли мне пояснить, почему они так поступают с моей дочкой, но каждый раз после таких бесед наступало небольшое "затишье", примерно на месяц. Потом всё начиналось по новой", – рассказала Анна.

Она добавила, что в этой детской группе выделялся явный лидер – девочка по имени Ульяна, и зачастую именно она провоцировала новый виток противостояния.

Наконец, после очередного случая угроз и оскорблений в адрес дочери Анна решила поговорить с родителями Ульяны.

Этот разговор состоялся 5 октября во дворе дома. Поговорить с Анной и ее мужем пришли мать и отец Ульяны. Здесь же присутствовали еще несколько человек.

Девочке угрожали расправой. Иллюстрация

По словам Анны, родители девочки были настроены агрессивно, и практически с первых минут начали звучать угрозы. В какой-то момент "мать Ульяны, высокая женщина, толкнула меня, я чуть не упала, удержалась за лавочку, но нога попала в какое-то углубление. Сразу же следом поступил удар в лицо, он рассек мне губу, но я снова удержалась на ногах, схватившись за лавочку. Потом я узнала, что в ноге у меня трещина", – рассказала женщина.

Анна подала заявление в полицию, прошла судмедэкспертизу. Директор школы, куда она обратилась, обещал разобраться в ситуации.

"Во дворе пока затишье. Несколько дней Ульяну не выпускали из дома, сейчас она снова выходит, но к моей девочке не пристает", – сообщила Анна.

По ее словам, семья не хочет съезжать с квартиры, которую сняла с большим трудом, и менять школу, к которой девочка уже привыкла.

"С понедельника буду прозванивать следователя, а там посмотрим, что будет", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в посте на странице "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook Анна Гридасова написала: "Систематические оскорбления, угрозы физической расправы, надписи на двери подъезда – вот не полный перечень того, с чем мы пытались безуспешно бороться на протяжении четырех месяцев".

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