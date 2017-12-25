Будьте осторожны: медики предупредили о серьезной опасности в Киеве

Из-за повышения температуры, в Киеве с крыш зданий на головы прохожим начали падать наледи.

О двух таких случаях "Обозревателю" рассказали медики.

На улице Жилянская, 19, в Шевченковском районе на голову 77-летней женщине упала глыба спрессованного снега. В результате пенсионерка получила сотрясение мозга ушибленную рану лобной области и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

Несчасный случай с пенсионеркой произошел на ул. Жилянская, 19 Гугл. Карты

Аналогичный случай произошел с 21-летним парнем. Когда молодой человек вышел из магазина секонд-хенда на ул. Вадима Гетмана, 2, в Соломенском районе, ему на голову упал кусок льда. Пострадавший получил ссадину теменной области головы.

Ледяная глыба сорвалась с крыши здания на ул. Гетмана, 2 Гугл. Карты

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Киеве будет "плюсовая" температура, а значит с крыш домов и дальше будут срываться сосульки. Работники ГСЧС призывают прохожих быть бдительными и стараться держаться в стороне от фасадов.

Отметим, что за неубранные сосульки и снежные глыбы несет ответственность балансодержатель. Это может быть ЖЭК, общество совладельцев многоквартирных домов, кооперативы или обслуживающая компания.

Если несчастный случай произошел возле административного здания, то нужно документально установить, кто осуществляет уборку снега.

В любом случае опасная зона должна быть ограждена предупреждающей лентой. Виновным грозят штрафы - вплоть до уголовной ответственности.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что за два дня от падения сосулек в столице пострадали 12 человек, в том числе маленький ребенок.