"Будет ярко": кандидат от "Голоса" вызвал соперников на дебаты

Кандидат от партии "Голос", известный экономический эксперт Тарас Козак вызвал на дебаты своих оппонентов по 221 округу (Голосеевский район Киева). На поединок программ, принципов и ценностей он пригласил секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива, который выдвигается по мажоритарке от партии "Европейская солидарность" и общественного активиста Александра Юрченко, представляющий партию "Слуга народа".

Соответствующий видеовызов на дебаты был обнародован на публичной странице Тараса Козака в Facebook.

"Я убежден: избиратели должны знать, чего ждать от будущего народного депутата. Знать о его принципах, ценностях и приоритетах в парламенте. Как представитель партии будущего я вызываю на дебаты Владимира Прокопива, кандидата от старой власти и Александра Юрченко - от нынешней власти", – подчеркнул Козак.

Козак также назвал время и место проведения дебатов.

"Место – ВДНХ. Здесь, 17 июля, в среду, в 19.00. Приходите! Будет ярко!" – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам последних социологических исследований "Голос" Вакарчука проходит в Раду: в конце июня за эту политическую силу готовы были отдать свои голоса более 8% избирателей.

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