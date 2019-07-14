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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости Киева

"Будет ярко": кандидат от "Голоса" вызвал соперников на дебаты

7.8т Читать материал на украинском

Кандидат от партии "Голос", известный экономический эксперт Тарас Козак вызвал на дебаты своих оппонентов по 221 округу (Голосеевский район Киева). На поединок программ, принципов и ценностей он пригласил секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива, который выдвигается по мажоритарке от партии "Европейская солидарность" и общественного активиста Александра Юрченко, представляющий партию "Слуга народа".

Соответствующий видеовызов на дебаты был обнародован на публичной странице Тараса Козака в Facebook.

"Я убежден: избиратели должны знать, чего ждать от будущего народного депутата. Знать о его принципах, ценностях и приоритетах в парламенте. Как представитель партии будущего я вызываю на дебаты Владимира Прокопива, кандидата от старой власти и Александра Юрченко - от нынешней власти", – подчеркнул Козак.

Козак также назвал время и место проведения дебатов.

"Место – ВДНХ. Здесь, 17 июля, в среду, в 19.00. Приходите! Будет ярко!" – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам последних социологических исследований "Голос" Вакарчука проходит в Раду: в конце июня за эту политическую силу готовы были отдать свои голоса более 8% избирателей.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Тарас Козак
Место
Украина Киев
Тег
Выборы 2019
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Ей, "автор", де ти береш інформацію? І Козак, і Прокопів балотується по моєму округу, і цей округ 211, а не 221. Що абсолютно однозначно вказано на сайті ЦВК. Брехло.
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Станкевичус Лілія, будьте трохи толирантнише,все таки в европейський держави живемо,будьте трохи добришими,ну ошибся админ.,то що усэ кинець свиту！?Ктому ж ще,ви жинка,треба диточок з малку выховываты належным чином,будьте добришими,и потягнуться к вам люды,от побачите.Нехай щастить.
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