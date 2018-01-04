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"Будешь бояться ночью ходить": адвокат Ноздровской указал на важную улику в расследовании

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Представляющий интересы семьи убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анатолий Худяков рассказал о существовании видео, на котором можно увидеть угрожавшего жертве человека.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

Отмечается, что во время судебного заседания над виновником ДТП с ее сестрой Россошанским 27 декабря в адрес Ирины неоднократно звучали угрозы.

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"Есть видео в Youtube, это открытая информация. Какой-то человек (угрожал - Ред.), скорее всего, со стороны семьи Россошанских. Почему я так считаю? Он сидел на судебном процессе на той же стороне, где находились и родители Россошанского. И я допускаю, что этот человек был знаком с семьей Россошанских. Он открыто сказал Ирине, что она будет боятся ходить ночью. Эти слова есть на записи, обнародованной в Youtube (в данный момент по решению следствия доступ к этому видео закрыт)", - объяснил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее дочь Ирины Ноздровской Анастасия рассказала жуткие детали убийства ее матери.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Ирина Ноздровская
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