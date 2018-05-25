"Очень чесались руки!" В Киеве вандал устроил переполох

В Соломенском районе Киева ночью 25 мая неизвестный повредил сразу несколько автомобилей.

У машин поцарапаны окна и кузовы, а также пробиты колеса. Об этом сообщили в группе Facebook "Киев Оперативный".

"У кого-то ночью очень чесались руки ― на бульваре Вацлава Гавела в районе дома 83-Д повреждены более пяти автомобилей", ― сообщили в посте.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

В комментариях пользователи предположили, что это может быть своебразной местью за неправильную парковку.

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Facebook "Киев Оперативный"

Как выяснилось, эти авто стояли возле неиспользуемых гаражей и не могли мешать проезду другого транспорта.

"Там стоят 2 гаража с заасфальтированным подъездом. Гаражи не используются, а перед ними паркуется машин 5. Зелёных насаждений там нет. Просто какой-то бредовый вандализм", ― поделился местный житель Александр Белый.

Другие пользователи в комментариях поделились и своими подобными историями. Так, по словам Дмитрия Бугира, год назад он сам стал жертвой подобной порчи имущества.

"Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве автохам на Bentley крыл матом полицию и показывал неприличные жесты журналистам.