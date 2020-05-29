Боятся штурма? Офис "Центрэнерго" втихаря перенесли в санаторий на Киевщине

Офис государственной компании “Центрэнерго” перенесли из Киева на базу в лесу в районе поселка Рудики Обуховского района Киевской области.

Как сообщил в Telegram член набсовета "Укрзалізниці", бывший народный депутат Сергей Лещенко, база ограждена противопехотными средствами защиты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

База "Центрэнерго" ограждена противопехотными средствами защиты

По его словам, центральный аппарат “Центрэнерго” размещен на территории местного санатория.

Лещенко утверждает, что такую меру предпринял бизнесмен Игорь Коломойский, опасаясь штурма и снятия своих топ-менеджеров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что Коломойский назначил в менеджмент "Центрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн, которых недосчитались в компании.

25 мая глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что шестой апелляционный суд и здание ФГИ "заминировали", чтобы не допустить смену руководства "Центрэнерго".

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