Боролся с песчаной мафией: в Киеве подожгли авто известного правозащитника. Фото

В Киеве подожгли авто правозащитника Александра Марченко, который принимал участие в акциях протеста против незаконной добычи песка на Выдубичах и все дни находился непосредственно на месте добычи.

Правозащитник связывает поджог со своей гражданской позицией, сообщает "СтопКор". Его авто выгорело снаружи, а внутри сгорели сидения. Сам Марченко получил ожоги.

"В 4:00 ночи меня разбудил сын и сказал, что горит наша машина Dodge Ram Van. Мы оба выбежали на улицу, схватили огнетушитель и начали тушить огонь. На переднем и заднем колесах машины лежали тряпки с бензином. Во время тушения, в какой-то момент огонь перевернулся мне на ногу, я начал тушить курткой, однако на коже остались ожоги", – рассказал правозащитник.

"СтопКор"

"Чтобы локализовать огонь, одного огнетушителя не хватило, мы взяли еще один, присоединились соседи, потому что пожар мог в любой момент перекинуться на другие припаркованные автомобили. Машина выгорела снаружи, в салоне сгорели сиденья, торпеда, карты дверей. И где-то на этом этапе приехали пожарные и полиция", – рассказал Марченко.

"СтопКор"

Напомним, что в Киеве вторую неделю продолжаются акции протеста против песчаной мафии с промзоны на Выдубичах. По информации "СтопКора", так несколько лет орудует фирма "Мостострой".

Киевсовет разорвал с браконьерами договор аренды земли на Выдубичах, имущество нелегалов неоднократно арестовывали, однако в начале этого года объект возобновил свою деятельность.

По данным журналистов, точку "крышуют" сотрудники СБУ.

Как писал OBOZREVATEL, общественные активисты провели серию акций протеста у самой точки нелегальной добычи и обращались в прокуратуру Голосеевского района. Прокурор района обвинил их в "силовом захвате", "хулиганстве" и вызвал несколько отрядов полиции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!