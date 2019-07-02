"Борисполь" обвинили в сверхдорогом разводе: появился ответ

В аэропорту "Борисполь" прояснили ситуацию с мошенничеством цен при оплате за парковку вблизи терминала D.

В официальном ответе для OBOZREVATEL пресс-служба аэропорта объяснила, что информация изложена одним из их клиентов была искривленной и несущей репутационные риски для предприятия.

"Водитель – "герой" сообщения, с 20 по 24 июня 2019 года оставил собственный автомобиль на третьем этаже многоуровневого паркинга, где предусмотрена только почасовая оплата. То есть автоматизированная система рассчитала к оплате 2640 грн. За 88 часов парковки. Пассажир произвел оплату, но не обращался за разъяснениями и помощью к персоналу паркинга, хотя в своей заметке он говорит иначе. Мы знаем, что грубость или невежливость персонала иногда случается - это человеческий фактор. Но в данном случае информация о персонала паркинга в заметке пассажира не соответствует действительности", – написали в пресс-службе.

Аэропорт "Борисполь" epravda.com.ua

Там также напомнили, что на третьем и четвертом этажах паркинга предусмотрена только почасовая оплата в размере 30 грн., то есть 24 часа парковки стоит 720 грн. При этом, на первом и втором этажах действуют оба тарифы - как почасовой, так и суточный - 300 грн.

"На паркинге возле терминала D никогда не действовала акционная цена за парковку в размере 70 грн", – сообщили в "Борисполе".

крытый паркинг autonavigator.ru

В пресс-службе добавили, что всю актуальную информацию о ценах за парковку можно увидеть на цифровых табло при въезде в сам паркинг, при въезде на каждый этаж на автоматах оплаты и билетах, выдаваемых водителю.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пользователь социальной сети Facebook, киевлянин Антон Гура, заявил о грабительской системе оплаты парковки на новой парковке в аэропорту "Борисполь". По его словам, при въезде на парковку на табло высвечивалась сумма стоимости парковки 70 грн в сутки, однако через четыре дня мужчине пришлось заплатить более 2600 грн.

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