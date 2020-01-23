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23 января • обновлено в 16:52
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Больше, чем думаете: названо официальное число жителей Киева

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Население Киева, на 1 декабря 2019 года, составляло 3,7 миллиона человек, что больше, чем во всей Харьковской области – самом большом по численности жителей регионе страны.

Об этом свидетельствуют данные электронной переписи. Их на пресс-конференции 23 января озвучил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает AiN.

"В Киеве находится 3,7 млн человек", – заявил он, добавив, что 1712 млн населения составляют мужчины, а 1992 млн – женщины.

Население столицы Украины составляет 3,7 миллиона человек

Население столицы Украины составляет 3,7 миллиона человек

Всего численность постоянного населения страны – 37 млн 289 тысяч человек. Это говорит о том, что каждый десятый житель Украины живет в столице.

Отмечается, что данные были собраны комбинированными методами: анализом баз данных мобильных операторов и госреестров, а также путем соцопросов. Такая перепись проводилась в Украине впервые.

Инфографика

Инфографика

ain.ua

Оценку провели за 3 месяца. По словам Дубилета, для государства эта работа не стоила никаких дополнительных денег.

Инфографика

Инфографика

ain.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Из них 20,009 млн женщин и 17,28 млн мужчин.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
население
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