"Больно читать неправду": мать выпавшего из окна в Киеве малыша назвала причину трагедии

В Киеве 4-летний малыш, который 29 мая упал с 12-этажа, не удержался, когда пытался закрыть окно.

Версия о том, что его не выдержала москитная сетка, не является правдивой. Об этом написала мама ребенка Татьяна Филь на своей странице в Facebook.

Новости В Киеве маленький ребенок выпал из окна высотки

"Мне больно читать неправду о произошедшем. В спальне окно было открыто на проветривание. Ручка окна наполовину отломана, из-за чего поворачивать ее трудно даже взрослому человеку. Тимочка ( погибший мальчик. ― Ред.) почему-то решил закрыть окно и смог повернуть эту ручку. Почему-то остановился на открытом окне, а второй своей ручонкой попытался опереться о вторую раму. Но он промазал, или подскользнулась его рука", ― объяснила причины трагедии мать погибшего.

Окно, из которого выпал ребенок Facebook Татьяна Филь

Окно, из которого выпал ребенок Facebook Татьяна Филь

По ее словам, малыш все время находился у нее под присмотром и выбежал в другую комнату всего лишь на пару минут.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве автомобиль с полицией сбил ребенка-велосипедиста.