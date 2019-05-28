Больницы, дома, супермаркеты: в Киеве ищут бомбы в десятках объектов. Полный список и фото

Во вторник, 28 мая, в Киеве сообщили о минировании десятков больниц, родильных домов, магазинов и жилых домов.
Так, стало известно, что экстренные службы начали эвакуацию людей по всему городу. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Неизвестный "минер" уведомил о наличии взрывчатки около 20:15. В список "заминированных" объектов попали в частности супермаркеты "АТБ" и "Сильпо", гипермаркеты "Ашан", ТРЦ "Гулливер".
ТРЦ "Гулливер"
ТРЦ "Гулливер"
ТРЦ "Гулливер"
ТРЦ "Гулливер"
ТРЦ "Гулливер"
ТРЦ "Гулливер"
Полный список адресов, которые оказались в зоне риска:
1. ул. Симона Петлюри, 32;
2. проспект Николая Бажана, 1 е;
3. ул. Сикорского,1;
4. ул. Викентия Хвойки 15/15/б;
5. ул. Днепровская набережная, 26ж;
6. бульвав Дружби народов 14/16;
7. Московская площадь,3;
8. ул. Николая Закревского 95А;
9. ул. Драгоманова, 9;
10. ул. Платона Майбороды,32;
11. Маршала Конева,8;
12. Степана Бандеры, 6;
13. Огородная, 13;
14. Кутузова
Больницы:
1. на Волынской, 21;
2. на Димиевской, 5А;
3. на Кириловской, 103;
4. на Братиславской, 3;
5. на Евгения Коновальца, 34А
6. Киевский гор. родильный дома №7;
7. родильный дом №3;
8. перенатальный центр;
9. родильный госпиталь №5;
10. родильный госпиталь №6;
11. дом матери.
"Сильпо" на Конева, 7
Информатор
Facebook "Мінський масив"
"Sportlife" на Конева, 8
Информатор
В Киеве эвакуировали жилые дома, роддомы и магазины: список адресов с новой волной "минирований" Во вторник, 28 мая, в Киеве из зданий больниц, родильных домов, супермаркетов и родильных домов. Вход в помещения закрыт. Во внутрь никого не впускают, а на месте дежурят сотрудники экстренных служб. Это связано с уведомлением о минировании, которое пришло около 20:15. Теперь "минер" решил сообщить о наличии взрывчатки не только в супермаркетах, как это делалось ранее. Теперь в список попали жилые дома, супермаркеты "АТБ", "Сильпо", гипермаркеты "Ашан", городские больницы и дома. Публикуем полный список адресов с сохранением правописания заявителя: 1.УЛИЦА СИМОНА ПЕТЛЮРЫ 32 2. ПРОСПЕКТ Николая БАЖАНА 1Е 3. УЛИЦА СИКОРСКОГО 1 4. УЛИЦА ВИКЕНТИЯ ХВОЙКИ 15/15/6 5. УЛИЦА ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 26 Ж 6. УЛИЦА БУЛЬВАР ДРУЖБЫ НАРОДОВ 14/16 7. УЛИЦЕ МОСКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ 3 8. УЛИЦЕ НИКОЛАЯ ЗАКРЕВСКОГО 95А 9. УЛИЦЕ ДРАГОМОНОВА 9 10. УЛИЦЕ ПЛАТОНА МАЙБОРОДЫ 32 11. УЛИЦЕ МАРШАЛА КОНЕВА 8 12. УЛИЦЕ СТЕПАНА БЕНДЕРЫ 6 13. УЛИЦЕ ОГОРОДНОЙ 13 14. УЛИЦЕ КУТУЗОВА СЕРИЯ ВЗРЫВОВ ПРОИЗОЙДЕТ В БОЛЬНИЦАХ КИЕВА ПО АДРЕСАМ 1. БОЛЬНИЦЕ НА ВОЛЫНСКА 21, 2. БОЛЬНИЦЕ НА ДИМИЕВСКАЯ 5А, 3. БОЛЬНИЦЕ НА КИРИЛОВСКАЯ 103, 4. БОЛЬНИЦЕ НА БРАТИСЛАВСКОЙ 3, 5. БОЛЬНИЦЕ НА ЕВГЕНИЯ КОНОВАЛЬЦА 34А 6. КИЕВСКИЙ ГОР РОДИЛЬНЫЙ ДОМ √7 7. РОДИЛЬНЫЙ ДОМ √3 8. ПЕРЕНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 9. РОДИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ √5 10. РОДИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ √6 11. ДОМ МАТЕРИ СЕРИЯ ВЗРЫВОВ ПРОИЗОЙДЕТ В ГИПЕРМАРКЕТАХ АШАН АТБ СЕЛЬПО Источник: Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 мая "заминировали" здание городской госадминистрации.
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