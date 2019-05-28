Больницы, дома, супермаркеты: в Киеве ищут бомбы в десятках объектов. Полный список и фото

Во вторник, 28 мая, в Киеве сообщили о минировании десятков больниц, родильных домов, магазинов и жилых домов.

Так, стало известно, что экстренные службы начали эвакуацию людей по всему городу. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Instagram. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Неизвестный "минер" уведомил о наличии взрывчатки около 20:15. В список "заминированных" объектов попали в частности супермаркеты "АТБ" и "Сильпо", гипермаркеты "Ашан", ТРЦ "Гулливер".

ТРЦ "Гулливер"

ТРЦ "Гулливер"

ТРЦ "Гулливер"

ТРЦ "Гулливер"

ТРЦ "Гулливер"

ТРЦ "Гулливер"

Полный список адресов, которые оказались в зоне риска:

1. ул. Симона Петлюри, 32;

2. проспект Николая Бажана, 1 е;

3. ул. Сикорского,1;

4. ул. Викентия Хвойки 15/15/б;

5. ул. Днепровская набережная, 26ж;

6. бульвав Дружби народов 14/16;

7. Московская площадь,3;

8. ул. Николая Закревского 95А;

9. ул. Драгоманова, 9;

10. ул. Платона Майбороды,32;

11. Маршала Конева,8;

12. Степана Бандеры, 6;

13. Огородная, 13;

14. Кутузова

Больницы:

1. на Волынской, 21;

2. на Димиевской, 5А;

3. на Кириловской, 103;

4. на Братиславской, 3;

5. на Евгения Коновальца, 34А

6. Киевский гор. родильный дома №7;

7. родильный дом №3;

8. перенатальный центр;

9. родильный госпиталь №5;

10. родильный госпиталь №6;

11. дом матери.

"Сильпо" на Конева, 7 Информатор

Facebook "Мінський масив"

"Sportlife" на Конева, 8 Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 мая "заминировали" здание городской госадминистрации.

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