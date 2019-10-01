Били в "мужское место": появились подробности страшного избиения ветерана АТО в Киеве после каминг-аута

Недавно в Киеве пятеро неизвестных избили 41-летнего ветерана АТО Василия Давыденко, который сделал каминг-аут – открытое признание своей гомосексуальной ориентации. Мужчина убежден, нападение произошло именно из-за откровения.

Давыденко избили посреди ночи прямо у его же подъезда после того, как о его каминг-ауте написал немало изданий, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Василий?". "Да". "Интересные интервью даешь". Ну и все, меня в "мужское место" ударили, соответственно я уже стоять не мог", – пересказал диалог с незнакомцами пострадавший.

Ветеран АТО подчеркнул, что домой он приходил всегда в разное время, а, следовательно, нападавшие выжидали его. Давыденко успел сгруппироваться, поэтому видимых повреждений не получил. К тому же мужчину спас корсет, который тот вынужден был носить из-за травмы спины. Он отметил, что, несмотря на нападение, не жалеет о признании.

Появились подробности избиения ветерана АТО после каминг-аута

"Это, во-первых, не для себя. Это, наверное, для ребят, которые служат. А еще для тех, кто где-то работает, для офисных сотрудников, чтобы они понимали, что не надо бояться себя прежде всего!" – пояснил Давыденко.

Перед началом российской агрессии он познакомился с парнем, в которого сразу влюбился. Арсен, который был значительно моложе, уже служил контрактником, и его сразу отправили на фронт. Несмотря на то, что вся семья Давыденко имела пророссийские взгляды и жила в Крыму и России, мужчина отправился защищать Украину.

Он со своим парнем служил в различных частях, а 15 января Арсен погиб. Давыденко болезненно пережил потерю, но собратья его поддержали. В сюжете он рассказал, что хотел бы найти одного из них – Михаила.

Новость об избиении мужчины сообщил Виктор Пилипенко – первый ветеран российско-украинской войны, который публично признал свою гомосексуальность.

"Я не знаю еще точку на планете, где бы на защитника своей страны, который имеет боевые ранения, носит корсет, напали в тылу, коварно, только из-за того, что он имеет гомосексуальную ориентацию", – отметил Пилипенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

41-летний ветеран АТО Давыденко публично заявил, что является геем. Такое открытое признание своей гомосексуальной ориентации называют каминг-аутом.

Позже В Киеве пятеро неизвестных напали на Давыденко, который сделал каминг-аут. Вероятно, адрес проживания мужчины могли раскрыть на работе, где ему также устроили бойкот после признания.

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