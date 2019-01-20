МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Били по лицу и в пах: гей-клуб Киева угодил в громкий скандал

3.7тЧитать материал на украинском

В киевском гей-клубе "Lift" двое охранников зверски избили посетителей, которые якобы мешали им спать.

О случившемся написала в Facebook киевлянка Анастасия Приходько, которая стала очевидицей конфликта. Она с друзьями ждала в холле такси.

"Пока мы стояли между собой общались (естественно на эмоциях после громкой музыки), к нам подошёл один из охранников и в приказном тоне сказал покинуть помещение, потому что его коллега спит", – рассказала девушка.

Новости
''Руку отрежу!'' В Киеве отец школьника жестоко избил учителя

Дальше, по ее словам, сотрудники набросились на парней, которые были вместе с Анастасией, нанося множество ударов ногами по лицу и паху. "Мгновенные на лице ссадины и гематомы с отеками. Возможно, сотрясение мозга", – продолжила киевлянка.

Били по лицу и в пах: гей-клуб Киева угодил в громкий скандал
Били по лицу и в пах: гей-клуб Киева угодил в громкий скандал
Били по лицу и в пах: гей-клуб Киева угодил в громкий скандал

Девушка также привела диалог, произошедший с охранниками после. Мужчины, представившись вымышленными именами, с насмешкой заявили, что таким "мразям" помогать не будут.

"Я уже не говорю о гомофобии, которая читалась в каждом взгляде, движении и ударе охранника, но серьезно? Эту страну не победить", – подытожила она.

Пользователи же подтвердили, что в указанном заведении такие случаи – не редкость. "Там творится неведомо что в голове у этих охранников. У меня была похожая ситуация", "Давно для себя закрыл этот клуб. Побои, кражи, хамство", – написали в комментариях.

Били по лицу и в пах: гей-клуб Киева угодил в громкий скандал
Били по лицу и в пах: гей-клуб Киева угодил в громкий скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа подростков жестоко избила мужчину возле киевского метро.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
3
Смешно
0
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
"естественно на эмоциях после громкой музыки". Естественно. Бывает просто послушаешь громкую музыку, а ощущение как будто кокаину нюхнул.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги