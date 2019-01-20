Били по лицу и в пах: гей-клуб Киева угодил в громкий скандал

В киевском гей-клубе "Lift" двое охранников зверски избили посетителей, которые якобы мешали им спать.

О случившемся написала в Facebook киевлянка Анастасия Приходько, которая стала очевидицей конфликта. Она с друзьями ждала в холле такси.

"Пока мы стояли между собой общались (естественно на эмоциях после громкой музыки), к нам подошёл один из охранников и в приказном тоне сказал покинуть помещение, потому что его коллега спит", – рассказала девушка.

Дальше, по ее словам, сотрудники набросились на парней, которые были вместе с Анастасией, нанося множество ударов ногами по лицу и паху. "Мгновенные на лице ссадины и гематомы с отеками. Возможно, сотрясение мозга", – продолжила киевлянка.

Девушка также привела диалог, произошедший с охранниками после. Мужчины, представившись вымышленными именами, с насмешкой заявили, что таким "мразям" помогать не будут.

"Я уже не говорю о гомофобии, которая читалась в каждом взгляде, движении и ударе охранника, но серьезно? Эту страну не победить", – подытожила она.

Пользователи же подтвердили, что в указанном заведении такие случаи – не редкость. "Там творится неведомо что в голове у этих охранников. У меня была похожая ситуация", "Давно для себя закрыл этот клуб. Побои, кражи, хамство", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа подростков жестоко избила мужчину возле киевского метро.

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