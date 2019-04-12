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/Криминал

Били по голове, включали ток: под Киевом зверски пытали 19-летнего парня

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В селе Матюши Киевской области 19-летнего парня пытали его товарищи, пытаясь выбить у него признание в краже велосипеда.

Нападавшие пригласили его якобы в гости, а потом закрыли и начали групповое избиение. Они сильно били его по голове, а к рукам прикладывали оголенные провода, подключенные к электропитанию, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Так хотели выбить у парня признание в краже велосипеда. Около часа бедолага сидел и боялся пошевелиться. Когда злоумышленники поняли, что он невиновен, просто отпустили домой", – уточнили в пресс-службе.

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Мама пострадавшего увидела раны на теле сына и вызвала правоохранителей. Полицейские задержали троих мужчин 26, 29 и 30 лет. Они сознались в содеянном.

Били по голове, включали ток: под Киевом зверски пытали 19-летнего парня

Как писал OBOZREVATEL, 15 марта в сети появилось видео драки между подростками, снятое в школе Киева № 294. На нем видно, как девочка становится на колени перед толпой сверстников и говорит: "Пожалуйста". После этого другая школьница набрасывается на нее и валит на землю.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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