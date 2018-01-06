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Били и толкали: Лавра вляпалась в новый скандал с журналистами

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Харьковский журналист Борис Редин попал в неприятную ситуацию в монастырской лавке Киево-Печерской лавры.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Так, он захотел сделать несколько снимков в лавке по ул. Университетской, однако на него набросились работники.

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"Я зашел в помещение монастырской лавки по улице Университетской и начал фотографировать - на меня просто набросились, толкали, кричали, выталкивали", - сообщил он.

Журналист так и не понял причины такой неприязни.

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"Градус кипения был изначально высок, я просто не понимаю чего. Но благодаря охраннику и батюшке все наладилось и с некоторыми я прощался уже очень тепло. И отснял несколько фотографий", - написал Редин.

Как сообщал "Обозреватель", служители Киево-Печерской лавры угрожали журналисту, снимавшему, как люди приносят игрушки к центральному входу монастыря в память о двухлетнем мальчике Евгении из Запорожья, которого задавил собой самоубийца, а в УПЦ МП отказались отпевать ребенка из-за крещения в храме УПЦ КП.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
Киево-Печерская лавра
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