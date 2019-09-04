Без жетонов и билетов: в Киеве кардинально изменят правила проезда в транспорте

В Киеве с 1 ноября прекратят продажу бумажных билетов в наземном общественном транспорте, а также жетонов и зеленых бесконтактных карточек в метро.

Об этом заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, передает ТСН.

"В наших планах от 1 ноября в наземном общественном транспорте – мы отказываемся полностью от бумажных билетов. Только электронный билет будет или карточка киевлянина для льготников. В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карточку, и все станции будут продавать только электронные карты", – рассказал он.

В Киеве изменят правила проезда в транспорте

По словам Назарова, с 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными картами и жетонами, но они будут постепенно выводиться. "То есть с 1 ноября мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться е-билетом", – добавил он.

Поскольку в наземном транспорте отменят бумажные билеты, из троллейбусов и трамваев исчезнут также и кондукторы. Их перепрофилируют в контролеров, которые будут проверят оплату проезда при помощи специальных устройств.

Кроме того, киевляне с ноября смогут рассчитываться в наземном транспорте при помощи обычной банковской карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали кадры со строительства новых станций метро в Киеве – "Мостицкой" и "Проспекта Правды".

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