Без света Рада и Минздрав: в Киеве произошло масштабное отключение электричества

В Печерском районе Киева 23 июля из-за аварии произошло масштабное выключение света. Без электроэнергии, в том числе, были здания парламента и Минздрава.

Специалисты пообещали полностью устранить неполадки до 18:00 часов, пишет "Громадське". Отмечается, что без света были около 10 улиц и 9 переулков.

Это, в частности, ул. Орлика, Грушевского, Рыбальская, Шелковичная, Омельяновича-Павленко, Первомайского, Мечникова, Владимирская, Большая Васильковская, Липская, Мазепы, Московская, Царика, переулок Ивана Марьяненко, Гордиенко, Бутышев, Крестовый, Силантиевский, а также Кловский спуск, Печерский и Парковая дорога.

Выключение света (иллюстрация) Oblvesti

На некоторых улицах свет был восстановлен уже по состоянию на 16:30.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Симферополе в аннексированном Крыму произошел масштабный блэкаут, в результате которого без электричества на 4 часа остались около 100 тысяч местных жителей.

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