Ажиотажный спрос на медицинские маски из-за коронавируса действительно создал дефицит в некоторых аптеках Киева, но специалисты назвали это временным явлением.

"Ситуация будет улучшаться, и масок будет в достаточном количестве. Поэтому украинцам нужно успокоится", – призвал в эфире ObozTV директор Аптечной профессиональной ассоциации Владимир Руденко. Он добавил, что в отношении лекарств никакой паники нет.

"Тем более, что маска не является панацеей при борьбе с вирусными заболеваниями. Это только вспомогательное средство", – подчеркнул он.

При этом Руденко отметил, что в аптеках нет очередей или каких-то других проявлений паники.

"Никаких очередей в аптеках вы не увидите. Нет такого. Люди стихийно не скупают лекарственные средства. Да и нет необходимости, потому что больных пока нет. Не надо сеять панику. Не надо сейчас покупать то, что не нужно", – посоветовал он.

На вопрос, возможно ли на фоне "коронавирусного бума" повышение цен на лекарственные средства и товары медицинского назначения, Руденко ответил: "Цена на все виды аптечных товаров формируются исключительно производителями, аптеки применяют только свою наценку".

По словам фармацевтов, в украинских аптеках нет очередей и паники pharmacy.biz/iStock

Как писал OBOZREVATEL, предложения продавцов на торговых онлайн-площадках в Украине свидетельствуют о том, что оптовики повысили цены на медицинские маски в 2-8 раз. Также пользователи в соцсетях сообщают, что в некоторых аптеках масок уже нет.

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