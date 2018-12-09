Авария с самолетом в ''Борисполе'': появились первые фото

Пассажиров лайнера, который был вынужден совершить посадку в Жулянах из-за аварии в "Борисполе", экипаж не выпускает из салона.

Об этом передает "Главком", опубликовав фото из самолета и снимок поврежденного судна. Состоянием на 20:23 пассажиры, которые находятся в Жулянах, требуют выпустить их и расценивают действия пилотов как захват в заложники.

Сообщается, что в 20:03 в "Борисполе" сел самолет Bravo Airways. В то же время согласно данным аэропорта рейс из Брюсселя также сел в "Борисполе", хотя на самом деле он находится в "Жулянах".

В 20:32 стало известно, что некоторые самолеты садятся в "Борисполе", но для того чтобы снять нагрузку, больше самолетов отправляют в другие аэропорты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в аэропорту в Жулянах произошло ЧП с самолетом авиакомпании "Мотор Сич". Як-40 (UR-MSX) столкнулся с техническим автомобилем.