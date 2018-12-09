Авария с самолетом в ''Борисполе'': директор аэропорта рассказал детали ЧП

Пассажирский самолет, с которым произошла авария в аэропорту "Борисполь", принадлежит Беларуси, он получил незначительные повреждения корпуса.

Как передают "Вести" в Telegram, об этом рассказал директор аэропорта Павел Рябикина. По его словам, на время ЧП был напряженный период в работе "Борисполя", 11 самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

"Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари. Мы на какое-то время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки", — сказал он.

"Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет", — добавил Рябикин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в аэропорту "Борисполь" опровергли информацию об аварийной посадке самолета, заявив, что "не было у нас никаких аварий".