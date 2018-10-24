КамАЗ устроил мега-ДТП в центре Киева: кто виноват и кто заплатит за 19 авто ''всмятку''

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, 23 октября произошло серьезное ДТП - травмы получили несколько человек, а водители 19-и поврежденных авто уже считают убытки. Кто виноват и возместят ли ущерб - разбирался OBOZREVATEL.

Неприятное утро

В плотном движении автомобилей по бульвару автокран КамАЗ устроил настоящий “боулинг”. По предварительной информации, у автомобиля отказали тормоза, в следствии чего водитель не смог избежать ДТП и самостоятельно остановиться.

Столкнувшись с одним автомобилем, КамАЗ по инерции задел еще 18 авто. Согласно с опубликованными OBOZREVATEL записями камер видеонаблюдения, пассажиры выпрыгивали из поврежденных авто прямо во время аварии. В полиции уточнили, что за медицинской помощью после ДТП обратились трое людей, но двум из них помощь предоставили на месте события, без госпитализации.

Авария остановила движение от метро "Печерская" до БЦ "Парус" на 8 часов.

Как получить компенсацию

В результате ДТП некоторые автомобили получили серьезные механические повреждения. Теперь их владельцам придется не только ремонтировать машины, но и проходить процедуру возмещения убытков. Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL автоюрист Владимир Лунев, главное в данной ситуации понять - в чем причина ДТП.

“В основном ответственность будет на предприятии, которое и должно следить за техническим состоянием авто. Важно установить и причину ДТП, если оно произошло из-за невнимательности водителя - то тут его вина, а если все дело в неисправности авто - то виноватым будет предприятие. Кроме того, нужно подождать - будет ли возбуждено уголовное дело по данному факту”, - пояснил Лунев.

Страховой юрист Денис Колеушко советует пострадавшим в аварии связаться со страховой компанией автокрана и провести экспертизу состояния автомобиля.

“Те машины, которые были застрахованы по КАСКО, имеют право получить возмещение ущерба. Не застрахованные машины, плюс те люди, которые получили травмы - могут узнать страховую компанию автокрана по ОСАГО. Это можно сделать на сайте МТСБУ, если вбить номер автомобиля. После этого потерпевший пишет заявление в эту компанию. Она должна в течение 10 дней привести своего эксперта и оценить убытки. Пострадавшее лицо не имеет право ремонтировать авто до конца этого срока, чтобы страховщик осмотрел автомобиль. Тут рекомендую нанять и своего независимого эксперта, который проведет параллельный осмотр авто”, - рассказал OBOZREVATEL Колеушко.

Далее, согласно закону, потерпевшийдолжен занести в страховую компанию решение суда по ДТП.

“Если уголовного дела не будет, то пострадавшим нужно занести в страховую компанию постановление суда по ДТП о привлечении виновного лица к ответственности по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После этого страховая обязана заплатить потерпевшим”, - пояснил Колеушко.

При этом юрист утверждает, из-за большого количества поврежденных автомобилей, страховая компания не сможет покрыть все убытки. Придется требовать деньги с владельца автокрана.

“Есть один нюанс - максимальная выплата будет 500 тысяч гривен на все автомобили. В законе написано, страховая сумма - 100 тысяч на машину, а если пятикратная сумма не покрывает полный объем убытков, то сумма в 500 тысяч идет пропорционально на всех пострадавших. Как видим, этой суммы никак не хватит на возмещение всех убытков. Таким образом, разницу будут взыскивать с работодателя виновника ДТП. Тут будет двухэтапная процедура”, - рассказал Колеушко.