Аваков: в Чернобыльской зоне ликвидировали пожары
В Чернобыльской зоне отчуждения были ликвидированы все источники возгорания.
Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков 26 апреля, в 34-ю годовщину трагедии на ЧАЭС. Накануне он проинспектировал Чернобыльскую зону с президентом Владимиром Зеленским.
"Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и лесников за работу!" – написал министр.
Напомним, накануне он с президентом и премьер-министром вручили государственные награды спасателям, которые тушили пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар. Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической, огонь добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.