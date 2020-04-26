В Чернобыльской зоне отчуждения были ликвидированы все источники возгорания.

Об этом сообщил в Twitter глава МВД Арсен Аваков 26 апреля, в 34-ю годовщину трагедии на ЧАЭС. Накануне он проинспектировал Чернобыльскую зону с президентом Владимиром Зеленским.

"Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и лесников за работу!" – написал министр.

Напомним, накануне он с президентом и премьер-министром вручили государственные награды спасателям, которые тушили пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине.

В Чернобыльской зоне ликвидировали пожары Твиттер Авакова

В Чернобыльской зоне ликвидировали пожары Твиттер Авакова

В Чернобыльской зоне ликвидировали пожары Твиттер Авакова

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