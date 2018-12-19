В Виннице запустили производство патронов для пистолетов МВД

В Виннице на заводе "Форт" запустили линию полного цикла производства патронов к пистолетам для полицейских, нацгвардийцев, пограничников и всех подразделений системы МВД.

По замкнутому циклу изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18 мм (Makarov) и 9х19 мм (Luger). Об этом 19 декабря во время визита в Винницкую область и посещения предприятия заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

"На государственном казенном предприятии "Форт", которое входит в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9х18 мм и 9х19 миллиметров. Это пистолеты для полицейских, нацгвардийцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы МВД. С запуском этой линии будут полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов, и дополнительно мы сможем передавать другим органам или даже экспортировать", — сказал Аваков.

По данным завода "Форт", запуск новой производственной линии стал возможным после выделения при поддержке правительства и Министерства экономического развития и торговли почти 69 млн гривен. За них было приобретено оборудование различных мировых производителей (США, Чехия, Польша Турция).

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

Арсен Аваков Департамент коммуникации МВД Украины

В МВД отметили, что сейчас эти производственные линии могут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов в двухсменном режиме общим количеством 14 млн штук в год.

Также глава ведомства добавил, что со временем на предприятии "Форт" будет установлена и линия производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45 мм до 14,5 миллиметров.

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

Производство патронов Департамент коммуникации МВД Украины

Примечательно, что ранее единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине прошли масштабные тактико-специальные учения органов системы МВД. Они длились четыре дня, участие в них приняли около 1200 правоохранителей со всей Украины.