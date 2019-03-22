"Аууу, пластмасса?!" В Киеве дерзкий маршрутчик попал на видео и разгневал сеть

В Киеве на проспекте Маяковского водитель маршрутки выехал на встречную полосу, объезжая стоящие в потоке авто.

Вместе с маршрутчиком нарушил ПДД еще и один водитель, который на авто двигался по встречке за автобусом. Видео в Facebook разместил "Киев Оперативный".

"То есть ужасный случай, который произошел возле станции метро Дорогожичи, ничему не научил водителей маршрутных автобусов? Может надо как-то поставить на место этих господ, вместе с их "последователями", прежде чем произойдет следующий трагический случай?" – сказано в сообщении.

Пользователи сети были возмущены таким грубым нарушением ПДД, которое могло привести к жертвам. В комментариях под постом требовали наказать водителя маршрутки.

"Мне вот интересно, если допустить ДТП с ТС, выехавшим на встречку, не будет ли вина находящегося на встречке безусловна? Что ему грозит?", "За такие нарушения надо отбирать лицензии и объявлять новые конкурсы на маршруты. Ну и параллельно расчищать полосы общественного транспорта от хитрецов и припаркованных там автомобилей", "Лишить пожизненно прав на управление транспортными средствами, только так!", "Полиция вообще сюда смотрят? Ау, пластмасса!", "Не все такие. Но многие думают только о деньгах", "Капец", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Дорогожичах водитель маршрутного такси наехал на трех пешеходов, нарушив правила дорожного движения.

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