Арсенальную площадь в Киеве показали после реконструкции. Фото

В Киеве открыли Арсенальную площадь после ремонта с обновленной пешеходно-рекреационной зоной.

Как сообщили А Development в Facebook, на входах в подземный переход изменили покрытие, которое не скользит.

Вместо аллергических и аварийных тополей высадили дубы и березы. Также обустроили приподнятые клумбы с растениями для шумоизоляции и зонирования площади.

Фонтан пока находится в процессе разработки, он запроектирован со светом, звуком, изменением сценариев.

Вскоре, через 2-3 года, будет полностью открыта комендатура со стороны Арсенальной площади и Никольские ворота.

Открытие первой очереди Юлия Бевзенко, Facebook

Обновленная Арсенальная площадь Юлия Бевзенко, Facebook

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