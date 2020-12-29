Арсенальную площадь в Киеве показали после реконструкции. Фото

Анна Прийма Кияни 11:26, 29.12.2020 Обновлено: 11:42, 29.12.2020

В Киеве открыли Арсенальную площадь после ремонта с обновленной пешеходно-рекреационной зоной.

Как сообщили А Development в Facebook, на входах в подземный переход изменили покрытие, которое не скользит.

Вместо аллергических и аварийных тополей высадили дубы и березы. Также обустроили приподнятые клумбы с растениями для шумоизоляции и зонирования площади.

Фонтан пока находится в процессе разработки, он запроектирован со светом, звуком, изменением сценариев.

Вскоре, через 2-3 года, будет полностью открыта комендатура со стороны Арсенальной площади и Никольские ворота.

Открытие первой очереди
Юлия Бевзенко, Facebook
Обновленная Арсенальная площадь
Юлия Бевзенко, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.

  • Также в планах разгрузить мосты через Днепр в Киеве по примеру Европы.

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