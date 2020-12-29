Арсенальную площадь в Киеве показали после реконструкции. Фото
В Киеве открыли Арсенальную площадь после ремонта с обновленной пешеходно-рекреационной зоной.
Как сообщили А Development в Facebook, на входах в подземный переход изменили покрытие, которое не скользит.
Вместо аллергических и аварийных тополей высадили дубы и березы. Также обустроили приподнятые клумбы с растениями для шумоизоляции и зонирования площади.
Фонтан пока находится в процессе разработки, он запроектирован со светом, звуком, изменением сценариев.
Вскоре, через 2-3 года, будет полностью открыта комендатура со стороны Арсенальной площади и Никольские ворота.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.
Также в планах разгрузить мосты через Днепр в Киеве по примеру Европы.