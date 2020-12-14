Арсенальная площадь в Киеве изменится после реконструкции. Фото

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
11,5 т.
Арсенальная площадь в Киеве изменится после реконструкции. Фото

В центре Киева начались строительные работы по реконструкции Арсенальной площади.

Как пишет ProfiDom, будет обустроена пешеходно-рекреационная зона и реставрировано здание Военной комендатуры (чтобы посмотреть фото проекта, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, за вестибюлем станции метро, на месте пустыря, появится фонтан.

Проект реконструкции площади
Обновленная Арсенальная площадь
Пешеходная зона
Арсенальная площадь

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.

  • Также планируется разгрузить мосты через Днепр в Киеве по примеру Европы.

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