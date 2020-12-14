Арсенальная площадь в Киеве изменится после реконструкции. Фото

В центре Киева начались строительные работы по реконструкции Арсенальной площади.

Как пишет ProfiDom, будет обустроена пешеходно-рекреационная зона и реставрировано здание Военной комендатуры (чтобы посмотреть фото проекта, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, за вестибюлем станции метро, на месте пустыря, появится фонтан.

Как сообщал OBOZREVATEL: