Что будет с Аркой дружбы народов в Киеве: Дробович прояснил судьбу памятника

Арка дружбы народов в Киеве не подпадает под закон о декоммунизации.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире ObozTV. По его словам, рассматривается несколько вариантов того, что делать со скульптурной композицией. Основные версии – демонтировать или "переосмыслить".

"Есть версия о демонтаже. Это сложный процесс, который требует согласования с местным самоуправлением, Министерством культуры и так далее", – отметил Дробович.

"Но есть и другие практики, которые широко практикуются в мире. Так называемое "переопределение", или добавление элементов, которые нейтрализуют весь этот большевицкий пафос", – предложил он.

По его мнению, "трещина" на Арке, изображенная активистами в 2018 году в знак солидарности с украинскими политзаключенными в российских тюрьмах, как раз была попыткой такого переопределения, которое меняет символичность памятника.

"Опять-таки, покемон, привязанный около памятника Щорса, который его нежно обнимает и целует – уже переопределяет всю скульптуру", – добавил директор Института Нацпамяти.

Дробович напомнил, что ранее художники и представители творческого сообщества заявляли о необходимости переосмыслить и Арку дружбы народов. "И в ответ государственные органы власти говорят: "Вперед. Переопределяйте", – подытожил он.

Арка дружбы народов в Киеве facebook.com/b.kateryna

Новый велосипедно-пешеходный мост между Аркой и Владимирской горкой facebook.com/pishovelomist

OBOZREVATEL напоминает, что Арка дружбы народов – ныне одна из знаменитых достопримечательностей Киева – была возведена в 1982 году на территории Крещатого парка и посвящена "объединению Украины и России". Скульптурная композиция состоит из трех элементов: самой арки в виде огромной радуги, памятника двум рабочим и гранитной скульптуры по мотивам Переяславской Рады. За Аркой расположена обзорная площадка, откуда открывается великолепный вид на Днепр.

Призывы демонтировать Арку звучали неоднократно. В частности, с такой идеей выступали экс-министр иностранных дел Павел Климкин, экс-министр культуры Евгений Нищук, а также предшественник Дробовича на посту директора УИНП Владимир Вятрович.

Впрочем, дальше громких заявлений дело не пошло. Тем временем между Аркой и Владимирской горкой мэр столицы Виталий Кличко открыл скандальный велосипедно-пешеходный мост, стекла на котором уже неоднократно трескались.

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