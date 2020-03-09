"Киев, которого нет..." Архивное фото вызвало ностальгию в сети

В сети показали архивное фото магазина "Українські ласощі" на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, который закрыли в конце 1990-х годов.

Снимок известной кондитерской лавки вызвал ностальгию у киевлян. Его опубликовали на странице "Клуб Коренного Киевлянина" в Facebook (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

Магазин "Українські ласощі" существовал с 1960 по 2007 год. Здание по улице Богдана Хмельницкого было приватизировано трудовым коллективом, а через несколько лет сдано директором в аренду.

"Киев, которого нет... Когда магазин закрылся в помещении еще несколько недель стоял запах шоколада. "Українські ласощі" продолжали существовать в формате фирменных киосков, но такого успеха, как магазин на Богдана Хмельницкого, они уже не имели", – пишут на странице.

Архивное фото Киева Facebook/ "Клуб Коренного Киевлянина"

После пожара в соседнем доме помещение бывшего магазина со сладостями пустует.

В комментариях к публикации пользователи вспомнили, как ходили в этот магазин в детстве за вкусными конфетами "Метеорит", "Коровка", "Грильяж в шоколаде" и тортами.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети появились впечатляющие фото Киева в 1980-х годах. Они растрогали местных жителей, которые начали бурно комментировать пост.

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