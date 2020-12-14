Архивное фото Гидропарка в снегу вызвало ностальгию у киевлян

Олег Тимченко Кияни 02:38, 14.12.2020

В сети опубликовали раритетное фото заснеженного Гидропарка в Киеве.

Снимком, который был сделан в 1981 году, поделились на странице "Клуба Коренного Киевлянина" в Facebook.

Горожане с ностальгией отреагировали на местность, вспомнив былые времена. "Мы там школой на лыжах бегали", "Гидропарк зимой и сейчас очень живописен, особенно там, где не ступала нога "человеков". Там даже белочки водятся", "Бог себя проявляет через красоту природы", – отметили они.

"Клуб Коренного Киевлянина", Facebook
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Гидропарк расположен на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом в Киеве.

Острова между собой связаны Венецианским мостом длиной 144 м (возведен в 1966), с правым берегом Днепра – мостом Метро, с левым берегом – Русановским метромостом. В парке находится станция метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена.

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Кияни

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