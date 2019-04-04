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В центре Киева устроили протест под КГГА: что произошло

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В Киеве 4 апреля под зданием Киевской горадминистрации владельцы МАФов устроили митинг. Они протестовали из-за проекта новых правил размещения киосков.

Одно из главных их требований – не проводить открытые торги за локации ларьков на платформе ProZorro, сообщил советник главы КГГА по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Участники митинга хотят отстаивать МАФы около станций метро, остановок, в парках и скверах. Они хотят и дальше жить по закону джунглей – "кто первый встал, того и тапки". Их цель – сверхприбыль от торговли за счет удобства киевлян, большинство из которых выступает против киосков", – объяснил Белоцерковец.

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Митинг под КГГА

Митинг под КГГА

Facebook Dmitriy Belotserkovets

Он также отметил, что Киеву необходимы здоровая конкуренция предпринимателей и устранение МАФов в радиусе 500 метров от метро, в парках, скверах и возле остановок.

На заседании 4 апреля голосование относительно нового проекта не проводили. Принятие решения перенесли на будущие заседания.

Как писал OBOZREVATEL, новый проект размещения киосков в Киеве позволит уменьшить их количество почти на 70%.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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