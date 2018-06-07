"Угрожает опасность": в Киеве временное поселение покинуло свой лагерь в лесопарковой зоне

В Киеве временное поселение, которое обосновалось в лесопарковой зоне, покинуло стоянку.

Безопасность их выселения обеспечивали правоохранители, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева на официальном сайте.

По словам полиции, вечером 6 июня к ним поступило обращение о том, что в лесопосадке за автозаправкой незаконно поселились люди. Они не реагировали на замечания и бросались камнями.

"Когда на вызов приехали патрульные полицейские, они пообщались с администратором заправки, который сообщил, что никаких конфликтов не было", ― сообщили в пресс-службе.

Правоохранители не уточняют, о каком именно поселении идет речь, однако ранее стало известно о том, что 6 июня табор ромов обосновался в лесопарковой зоне Киевского лесничества.

Утром 7 июня полиции вновь пришлось ехать к месту поселения.

"Правоохранители получили вызов от представителей обустроенного там временного поселения из-за того, что им грозит опасность", ― сообщили в полиции.

В стихийном поселении проживало около 50 людей. Они попросили полицию обеспечить правопорядок, пока они соберут вещи и уедут домой.

"Жители покинули свое временное поселение, а лесники вместе с сотрудниками национального природного парка разбирают временные сооружения и наводят там порядок", ― подвели итоги в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, националисты выдвинули ромам, проживающим в лесопарковой зоне, ультиматум с требованием за сутки покинуть место нахождения.