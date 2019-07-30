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Парада не будет: у Зеленского рассказали, как пройдет День Независимости в Киеве

5.3т Читать материал на украинском

В Киеве на праздновании Дня Независимости 24 августа не будет традиционного парада, но пройдет Шествие достоинства.

Об этом на брифинге 30 июля сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, это мероприятие соответствует европейскому стилю.

"Вместо парада будет шествие. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Вместе с ними участие примут медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры", – рассказал он.

Андрей Богдан на брифинге

Андрей Богдан на брифинге

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Также в шествии будет президент Украины Владимир Зеленский, после чего он огласит торжественную речь.

"Потом будет грандиозный концерт, поставленный известным украинским режиссером", – уточнил Богдан.

Парад ко Дню Независимости

Парад ко Дню Независимости

Facebook Dana Yarovaya

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в видеообращении заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Это решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Гандони зелені. капець валять Україну, я не юдофоб але йо ....їх мать
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
на фото -счастливый обладатель мячика от Пеци Вальцмона!
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
в свинарнии свиномитам нужны только европейские гей-парады. Все остальное -это наследие СССР, недопустимо на усраине!
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