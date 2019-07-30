Парада не будет: у Зеленского рассказали, как пройдет День Независимости в Киеве

В Киеве на праздновании Дня Независимости 24 августа не будет традиционного парада, но пройдет Шествие достоинства.

Об этом на брифинге 30 июля сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, это мероприятие соответствует европейскому стилю.

"Вместо парада будет шествие. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Вместе с ними участие примут медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры", – рассказал он.

Андрей Богдан на брифинге скриншот

Также в шествии будет президент Украины Владимир Зеленский, после чего он огласит торжественную речь.

"Потом будет грандиозный концерт, поставленный известным украинским режиссером", – уточнил Богдан.

Парад ко Дню Независимости Facebook Dana Yarovaya

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в видеообращении заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Это решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировали петицию с требованием провести парад.

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